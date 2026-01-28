Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 12:53

Caso Gaby Carrizo: Procurador confirma investigación contra el exvicepresidente

El procurador Luis Gómez confirmó investigaciones contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, incluyendo un caso por presunto enriquecimiento injustificado

Caso Gaby Carrizo

Caso Gaby Carrizo

@gabycarrizoj
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, confirmó que existen varias investigaciones en curso contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, entre ellas una por presunto enriquecimiento injustificado.

Gómez explicó que el caso que corresponde atender este día es precisamente el relacionado con este delito y que el Ministerio Público se mantendrá a la espera de lo que determine el Tribunal de Justicia sobre la situación jurídica del exmandatario.

“La que corresponde para hoy es la de enriquecimiento injustificado y, en ese sentido, vamos a esperar que el Tribunal de Justicia determine la situación jurídica”, señaló el procurador general. “La que corresponde para hoy es la de enriquecimiento injustificado y, en ese sentido, vamos a esperar que el Tribunal de Justicia determine la situación jurídica”, señaló el procurador general.

José Gabriel Carrizo es investigado por enriquecimiento ilícito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016562439605690559?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras avanzan las diligencias, José Gabriel Carrizo permanece en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, se espera que en horas de la tarde el exvicepresidente sea trasladado para enfrentar una audiencia de garantías, donde un juez evaluará los elementos presentados por el Ministerio Público y definirá las medidas correspondientes.

El caso se mantiene en desarrollo y forma parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en torno a presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de funciones públicas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente José Raúl Mulino y el mandatario Luis Lula Da Silva sostienen reunión en el Palacio de Las Garzas

Riña en La Joya: Ministra de Gobierno alerta sobre invasión de terrenos en alrededores de cárceles

Policías jubilados exigen pago de prima de antigüedad y cierran vía en Divisa

Recomendadas

Más Noticias