Caso Gaby Carrizo: Procurador confirma investigación contra el exvicepresidente

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, confirmó que existen varias investigaciones en curso contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo , entre ellas una por presunto enriquecimiento injustificado.

Gómez explicó que el caso que corresponde atender este día es precisamente el relacionado con este delito y que el Ministerio Público se mantendrá a la espera de lo que determine el Tribunal de Justicia sobre la situación jurídica del exmandatario.

“La que corresponde para hoy es la de enriquecimiento injustificado y, en ese sentido, vamos a esperar que el Tribunal de Justicia determine la situación jurídica”, señaló el procurador general. “La que corresponde para hoy es la de enriquecimiento injustificado y, en ese sentido, vamos a esperar que el Tribunal de Justicia determine la situación jurídica”, señaló el procurador general.

José Gabriel Carrizo es investigado por enriquecimiento ilícito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016562439605690559?s=20&partner=&hide_thread=false El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, permanece en la sede de la DIJ en Ancón, y se espera que en horas de la tarde sea trasladado para enfrentar audiencia de garantías. pic.twitter.com/Vo9yu0g2Go — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

Mientras avanzan las diligencias, José Gabriel Carrizo permanece en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, se espera que en horas de la tarde el exvicepresidente sea trasladado para enfrentar una audiencia de garantías, donde un juez evaluará los elementos presentados por el Ministerio Público y definirá las medidas correspondientes.

El caso se mantiene en desarrollo y forma parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en torno a presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de funciones públicas.