Contralor Anel Flores se notifica en Corte Suprema por fallo contra Panama Ports Company

Contralor Flores subrayó que las partes involucradas mantienen el derecho a ejercer los recursos legales que consideren pertinentes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El contralor general de la República, Anel Flores, se notificó este viernes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del fallo que declara inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), decisión que calificó como “un gran triunfo para la República de Panamá”.

Flores señaló que, tras el fallo, aún quedan trámites administrativos por cumplir antes de su ejecución.

Flores señaló que, tras el fallo, aún quedan trámites administrativos por cumplir antes de su ejecución.

"Vamos a esperar la ejecución de este fallo. Hay algunos trámites aún por cumplir, algunas notificaciones, pero eso queda realmente en manos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)", indicó.

Contralor Flores: derecho de las partes involucradas

El contralor también evitó pronunciarse sobre posibles implicaciones diplomáticas del fallo. “El tema diplomático no lo manejo yo, prefiero que se refiera el canciller de la República”, precisó.

A su juicio, la decisión del máximo tribunal marca un punto de inflexión en la política portuaria del país. “Obviamente, hoy día marca un antes y un después de lo que va a ser nuestra relación portuaria”, sostuvo.

No obstante, Flores subrayó que las partes involucradas mantienen el derecho a ejercer los recursos legales que consideren pertinentes. “Las partes tienen todo el derecho de responder y de defenderse si sienten que han sido violados sus derechos en algún momento”, concluyó.

