Prepárese: IDAAN suspenderá el suministro de agua este sábado desde las 5:00 a.m. en estas áreas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció una suspensión del suministro de agua potable en comunidades de los distritos de Panamá y San Miguelito, debido a la paralización de operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre.

De acuerdo con la entidad, la planta detendrá su producción este sábado 31 de enero de 2026, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lo que representa una interrupción de más de 18 horas, periodo durante el cual se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras técnicas en el sistema.

Recuperación del servicio por el IDAAN en Panamá y San Miguelito, será progresiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015914575619572204?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015914575619572204%7Ctwgr%5E74902b3a06927d62e5631e62d098ea7972ab61d0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17697874436874067&partner=&hide_thread=false La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre detendrá su producción de agua potable por más de 18 horas este sábado 31 de enero de 2026, para realizar labores de mantenimiento.



Se paralizará la planta desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., informó el… pic.twitter.com/AQGLxH8TZR — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

El IDAAN explicó que, una vez reiniciadas las operaciones, la recuperación del suministro será gradual, con un tiempo estimado de hasta ocho horas, por lo que algunas áreas podrían registrar baja presión o falta de agua incluso durante el domingo.

Ante este escenario, la institución recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, entre ellas el almacenamiento responsable de agua, priorizando su uso para actividades esenciales como consumo humano, higiene y preparación de alimentos.

La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la continuidad y calidad del servicio en el área metropolitana.