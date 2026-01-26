IDAAN capacita a 250 estudiantes de la UTP para operar plantas potabilizadoras a nivel nacional

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) dio inicio este lunes al programa de capacitación para nuevos operadores de plantas potabilizadoras a nivel nacional, una iniciativa que se desarrolla en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y que busca fortalecer la operación del sistema de agua potable en el país.

El director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, destacó que este programa representa un paso clave en el proceso de profesionalización de la institución.

IDAAN inicia programa de capacitación para nuevos operadores

¡Buenas noticias Panamá!



Hoy dio inicio el programa de capacitación para nuevos operadores de plantas potabilizadoras del IDAAN a nivel nacional en la Universidad Tecnológica de Panamá @utppanama



El director ejecutivo, Rutilio Villarreal y la rectora de la UTP, Ángela… pic.twitter.com/hbCgPsF4rb — IDAAN (@IDAANinforma) January 26, 2026

Durante el acto de apertura, Villarreal y la rectora de la UTP, Ángela Laguna, dieron la bienvenida al primer grupo de 40 jóvenes, quienes forman parte de esta primera fase del programa, que en total capacitará a 250 participantes.

Las autoridades resaltaron que esta iniciativa responde al compromiso de fortalecer el capital humano del IDAAN, con personal técnicamente preparado para garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad a la población panameña.

El programa de formación busca asegurar que cada planta potabilizadora cuente con operadores capacitados, lo que se traduce en mejores estándares de operación y control del agua potable que llega a los hogares del país.