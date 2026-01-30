Caída de plataformas del MEDUCA afecta servicios digitales

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que actualmente se registra una interrupción general en algunas de sus plataformas digitales institucionales, lo que ha provocado que varios sistemas se encuentren temporalmente fuera de operación.

MEDUCA trabaja con la AIG para restablecer el servicio

Comunicado | El Meduca informa que actualmente se registra una interrupción en algunas plataformas digitales institucionales.

Nuestro equipo técnico trabaja junto a la @aigesinnovacion para restablecer el servicio a la brevedad.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/NkHno1DXka



Nuestro equipo técnico trabaja junto a la @aigesinnovacion para restablecer el servicio a la brevedad.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/NkHno1DXka — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) January 30, 2026

A través de un comunicado, la entidad explicó que su equipo técnico se mantiene trabajando de manera coordinada con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) con el objetivo de atender la situación y restablecer el funcionamiento normal de los sistemas en el menor tiempo posible.

MEDUCA indicó que esta interrupción afecta a plataformas utilizadas por la comunidad educativa y la ciudadanía en general, sin detallar aún el alcance total ni el tiempo estimado para la normalización de los servicios.

La institución lamentó los inconvenientes que esta situación pueda generar a estudiantes, docentes, padres de familia y usuarios, y agradeció la comprensión y paciencia mientras se realizan los trabajos técnicos correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado si la falla está relacionada con labores de mantenimiento, problemas técnicos internos o incidencias externas.