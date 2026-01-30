Panamá Nacionales -  30 de enero de 2026 - 10:17

Caída de plataformas del MEDUCA afecta servicios digitales

El MEDUCA reportó una interrupción general en sus plataformas digitales. Técnicos trabajan con la AIG para restablecer los sistemas lo antes posible.

Caída de plataformas del MEDUCA

Caída de plataformas del MEDUCA

@Meduca
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que actualmente se registra una interrupción general en algunas de sus plataformas digitales institucionales, lo que ha provocado que varios sistemas se encuentren temporalmente fuera de operación.

MEDUCA trabaja con la AIG para restablecer el servicio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2017243474517532906?s=20&partner=&hide_thread=false

A través de un comunicado, la entidad explicó que su equipo técnico se mantiene trabajando de manera coordinada con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) con el objetivo de atender la situación y restablecer el funcionamiento normal de los sistemas en el menor tiempo posible.

MEDUCA indicó que esta interrupción afecta a plataformas utilizadas por la comunidad educativa y la ciudadanía en general, sin detallar aún el alcance total ni el tiempo estimado para la normalización de los servicios.

La institución lamentó los inconvenientes que esta situación pueda generar a estudiantes, docentes, padres de familia y usuarios, y agradeció la comprensión y paciencia mientras se realizan los trabajos técnicos correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado si la falla está relacionada con labores de mantenimiento, problemas técnicos internos o incidencias externas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA defiende licitación de almuerzo escolar y llama a informarse por vías oficiales

MEDUCA: ¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Panamá? fecha y todo lo que debes saber

Ministra Lucy Molinar apuesta por una reforma educativa construida junto a la Asamblea

Recomendadas

Más Noticias