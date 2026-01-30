Pendientes: IFARHU continúa pagos del PASE-U en varias regiones del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) desarrolló durante la semana los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.

En la provincia de Coclé, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, junto a la directora regional, Fidelina Rodríguez, supervisó el proceso de pago, que benefició a 35,368 estudiantes a nivel provincial, de los cuales 12,562 corresponden al distrito de Aguadulce, asegurando un procedimiento ordenado y transparente.

IFARHU realiza pagos del PASE-U paulatinamente

De manera progresiva, la institución continuó con los desembolsos en las provincias de Herrera y Los Santos, donde estudiantes y acudientes acudieron a los centros de pago establecidos, conforme al calendario oficial, reforzando el respaldo a la permanencia escolar y al desarrollo educativo en estas regiones.

Asimismo, se realizaron jornadas de pago en la comarca Emberá-Wounaan, garantizando que este apoyo económico llegue de forma equitativa a las comunidades comarcales.

El IFARHU reiteró que los pagos del PASE-U se efectúan de manera paulatina por provincia, por lo que exhortó a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución para evitar desinformación.