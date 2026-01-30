Canal de Panamá impulsa gasoducto y nuevos puertos con $6,000 millones

El Canal de Panamá publicó este viernes los pliegos de precalificación de los proyectos de un gasoducto interoceánico y dos nuevos puertos, con una inversión que supera los 6,000 millones de dólares, como parte de su estrategia de diversificación de negocios.

Según informó la entidad, los pliegos están disponibles en el sitio web oficial concesiones.delcanal.com, donde se detalla la documentación requerida para que las empresas interesadas participen en los procesos de licitación.

El proyecto del gasoducto, con una inversión estimada de al menos 4,000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado, mientras que el desarrollo de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), con una inversión conjunta de 2,600 millones de dólares, se dio a conocer en octubre de 2025.

Canal de Panamá publica pliegos para gasoducto y dos nuevos puertos

La Administración del Canal de Panamá (ACP) explicó que la documentación presentada será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, en un plazo que no ha sido precisado.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, señaló el pasado 2 de diciembre que la ACP aspira a que, 90 días después del cierre de la precalificación, se puedan anunciar las empresas precalificadas para los puertos, mientras que en el caso del gasoducto el proceso podría tomar hasta cinco meses, dependiendo del número de participantes.

Interés de operadores portuarios globales

Para el desarrollo de los nuevos puertos, la ACP sostuvo reuniones individuales con representantes de importantes operadores internacionales, entre ellos APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE y Evergreen, entre otros.

El proyecto contempla el desarrollo de dos terminales portuarias de trasbordo de contenedores, una en cada océano, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional entre 5 y 6 millones de TEU adicionales por año, consolidando a Panamá como un hub logístico intermodal de clase mundial.

El oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la ACP, Rafael Pirro, indicó que se espera adjudicar la concesión antes de finalizar 2026 y que las operaciones inicien a principios de 2029.

Gasoducto interoceánico sin uso de esclusas ni agua del Canal

Para el proyecto del gasoducto, la ACP sostuvo reuniones con empresas energéticas y financieras de alcance global, como ExxonMobil, Chevron, Energy Transfer, Enterprise Products Partners, Phillips 66, Sumitomo, SK Gas, ENEOS, ONEOK, entre otras.

El Canal detalló que la iniciativa contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, con acceso a terminales en ambos océanos, diseñado para transportar propano, butano y etano, con una capacidad de hasta 2.5 millones de barriles diarios, sin utilizar esclusas ni consumir agua dulce del Canal.