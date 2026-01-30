Cheques vencidos del PASE-U: IFARHU propone eliminar pagos en papel

Ante las irregularidades detectadas en la entrega y cobro de cheques del PASE-U, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), Carlos Godoy, hizo un llamado de atención a directores y administrativos de planteles educativos, tras registrarse casos de cheques vencidos que no fueron entregados a tiempo a los beneficiarios.

Godoy explicó que padres de familia, especialmente en zonas apartadas del país, han manifestado que los cheques permanecían guardados en cajas dentro de los centros educativos, llegando incluso a su fecha de vencimiento, lo que impide su cobro y genera retrasos en el apoyo económico.

Director del IFARHU advierte irregularidades

El director del IFARHU señaló que el reemplazo de cheques vencidos no es un proceso sencillo, ya que implica la elaboración de una nueva planilla, lo que representa una carga administrativa adicional para la institución.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, se reunió con las autoridades regionales de la provincia de Veraguas, para verificar la organización del tercer pago del PASE-U del año 2025 que se desarrollará del 2 al 6 de febrero.

“El tema es que cuando yo llegué a esta administración no solamente son esas personas a nivel nacional. Lo triste es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un pago ahora y le decían a las personas que en tres meses regresaran. Uno no siempre entiende que existen muchas necesidades. Reemplazar estos cheques no es tan sencillo, porque al final tienes que hacer otra planilla y automáticamente ese proceso es algo para lo que no contamos con el personal”, expresó Godoy. “El tema es que cuando yo llegué a esta administración no solamente son esas personas a nivel nacional. Lo triste es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un pago ahora y le decían a las personas que en tres meses regresaran. Uno no siempre entiende que existen muchas necesidades. Reemplazar estos cheques no es tan sencillo, porque al final tienes que hacer otra planilla y automáticamente ese proceso es algo para lo que no contamos con el personal”, expresó Godoy.

Llamado a docentes y directores de escuelas

El funcionario reiteró su llamado directo a docentes, directores y administrativos de centros educativos, para que entreguen oportunamente los cheques y eviten que los beneficiarios pierdan el acceso al apoyo económico por causas administrativas.

Godoy subrayó que el objetivo del PASE-U es apoyar directamente a los estudiantes y sus familias, por lo que cualquier retraso en la entrega afecta a hogares que dependen de estos recursos para gastos básicos relacionados con la educación.

Propuesta: eliminar cheques y migrar a pagos electrónicos

Como alternativa para evitar este tipo de situaciones, el director del IFARHU propuso eliminar gradualmente los pagos mediante cheques y migrar completamente a transferencias electrónicas (ACH), lo que permitiría mayor agilidad, control y transparencia en los desembolsos del programa.

Según explicó, este mecanismo ayudaría a reducir errores administrativos, evitar vencimientos y garantizar que los fondos lleguen de forma directa y oportuna a los beneficiarios del PASE-U.