Corte de agua en Panamá y San Miguelito por el IDAAN: día, horario y todo lo que necesitas saber

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció un corte de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito debido a la suspensión de operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, programada para este sábado 31 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, la planta detendrá su producción desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lo que representa una paralización de más de 18 horas para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema.

El IDAAN informó que, una vez reiniciadas las operaciones, el sistema se estará recuperando de forma progresiva en un plazo aproximado de ocho horas, por lo que algunas áreas podrían experimentar baja presión o falta de agua hasta el domingo.

IDAAN: ¿Qué trabajos realizarán?

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que entre las labores programadas se incluye la interconexión del Anillo Hidráulico del Este, a cargo del Conades, con el objetivo de optimizar el suministro de agua hacia ese sector de la ciudad.

Además, detalló que se ejecutarán otras tareas técnicas clave:

Mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta.

Inspecciones en el foso de succión del lago, a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Cambio de válvulas en la ciudad de Panamá, por parte de la empresa Metropolitana.

"Vamos a hacer trabajos de mantenimiento en el área de la subestación eléctrica, ACP va a hacer inspecciones en el foso de succión que está en el lago, al igual que la Metropolitana hará el cambio de algunas válvulas", explicó Villarreal.

El IDAAN reiteró el llamado a la población a tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, priorizando su uso para actividades esenciales durante el periodo de suspensión.