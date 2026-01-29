Pago del PASE-U: requisitos para retirar el cheque del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los padres de familia y acudientes los requisitos obligatorios para poder retirar el cheque del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con el fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago.
Requisitos generales para cobrar el PASE-U
Al momento de retirar el cheque, los beneficiarios deben presentar:
- Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre 2025.
- Cédula física vigente del estudiante, en buen estado.
- Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado.
- Promedio mínimo de 3.0:
-
-
En primaria, como calificación final.
En premedia y media, como calificación final por asignatura.
(Según el Decreto Ejecutivo N.° 1537 del 19 de agosto de 2021, Artículo 13).
-
¿Qué hacer si el acudiente no puede asistir?
Si el representante legal no puede acudir personalmente, deberá enviar a una persona designada con:
- Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal.
- Copia de la cédula del estudiante beneficiario.
- Copia de la cédula de la persona autorizada a retirar el cheque.
- Todas las copias deben estar claras y legibles.
Para futuros pagos
En cumplimiento del Artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, el IFARHU informó que:
-
Para próximos desembolsos, el acudiente que no pueda asistir deberá presentar una nota de autorización debidamente notariada, designando a la persona que retirará el pago.
- Esta nota debe estar acompañada de:
-
-
Copia de la cédula del acudiente.
Copia de la cédula del autorizado.
Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
-