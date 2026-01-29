Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 09:53

Pago del PASE-U: requisitos para retirar el cheque del IFARHU

IFARHU detalla los requisitos para retirar el cheque del PASE-U. Conoce qué documentos presentar, qué hacer si cambiaste de escuela.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los padres de familia y acudientes los requisitos obligatorios para poder retirar el cheque del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con el fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago.

Requisitos generales para cobrar el PASE-U

Al momento de retirar el cheque, los beneficiarios deben presentar:

  • Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre 2025.
  • Cédula física vigente del estudiante, en buen estado.
  • Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado.
  • Promedio mínimo de 3.0:

    • En primaria, como calificación final.

    • En premedia y media, como calificación final por asignatura.

      (Según el Decreto Ejecutivo N.° 1537 del 19 de agosto de 2021, Artículo 13).

¿Qué hacer si el acudiente no puede asistir?

Tercer pago de PASE-U.

Si el representante legal no puede acudir personalmente, deberá enviar a una persona designada con:

  • Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal.
  • Copia de la cédula del estudiante beneficiario.
  • Copia de la cédula de la persona autorizada a retirar el cheque.
  • Todas las copias deben estar claras y legibles.

Para futuros pagos

En cumplimiento del Artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, el IFARHU informó que:

  • Para próximos desembolsos, el acudiente que no pueda asistir deberá presentar una nota de autorización debidamente notariada, designando a la persona que retirará el pago.

  • Esta nota debe estar acompañada de:

    • Copia de la cédula del acudiente.

    • Copia de la cédula del autorizado.

    • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

