Pago del PASE-U: requisitos para retirar el cheque del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los padres de familia y acudientes los requisitos obligatorios para poder retirar el cheque del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , con el fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Requisitos generales para cobrar el PASE-U

Al momento de retirar el cheque, los beneficiarios deben presentar:

Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre 2025 .

. Cédula física vigente del estudiante , en buen estado.

, en buen estado. Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado.

(si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado. Promedio mínimo de 3.0 :

: En primaria, como calificación final. En premedia y media, como calificación final por asignatura. (Según el Decreto Ejecutivo N.° 1537 del 19 de agosto de 2021, Artículo 13).



¿Qué hacer si el acudiente no puede asistir?

PASE U Tercer pago de PASE-U. IFARHU

Si el representante legal no puede acudir personalmente, deberá enviar a una persona designada con:

Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal.

del representante legal. Copia de la cédula del estudiante beneficiario .

. Copia de la cédula de la persona autorizada a retirar el cheque .

. Todas las copias deben estar claras y legibles.

Para futuros pagos

En cumplimiento del Artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, el IFARHU informó que: