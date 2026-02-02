Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 14:59

Presidente Mulino llama a Laura Fernández Delgado tras ganar elecciones en Costa Rica

El presidente José Raúl Mulino felicitó a la presidenta electa de Costa Rica, por llamada y expresó su interés en fortalecer la cooperación bilateral.

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, tras su victoria en las elecciones generales, y manifestó la disposición de Panamá de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El mandatario panameño le deseó éxitos en su próxima gestión, destacando la importancia de mantener relaciones sólidas entre Panamá y Costa Rica, en un contexto regional que exige mayor coordinación entre los países centroamericanos.

Mulino subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar desafíos económicos y sociales comunes, reafirmando el compromiso de Panamá con la integración y el diálogo regional.

Durante el intercambio, la presidenta electa extendió una invitación formal al presidente Mulino para asistir a su toma de posesión, programada para el próximo 8 de mayo.

Relaciones Panamá–Costa Rica

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Costa Rica se han caracterizado por una agenda de cooperación activa, especialmente en temas como comercio, seguridad, migración y desarrollo sostenible, áreas que se prevé continúen fortaleciéndose con la nueva administración costarricense.

