Presidente Mulino llama a Laura Fernández Delgado tras ganar elecciones en Costa Rica

El presidente de la República , José Raúl Mulino, felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, tras su victoria en las elecciones generales, y manifestó la disposición de Panamá de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El mandatario panameño le deseó éxitos en su próxima gestión, destacando la importancia de mantener relaciones sólidas entre Panamá y Costa Rica, en un contexto regional que exige mayor coordinación entre los países centroamericanos.

Presidente Mulino felicita a Laura Fernández Delgado

"Estoy muy contento con su triunfo. Definitivamente, la legitimidad que ampara su mandato es inobjetable", le expresó el presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, a Laura Fernández quien este domingo resultó electa como presidenta de Costa Rica.



Mulino subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar desafíos económicos y sociales comunes, reafirmando el compromiso de Panamá con la integración y el diálogo regional.

Durante el intercambio, la presidenta electa extendió una invitación formal al presidente Mulino para asistir a su toma de posesión, programada para el próximo 8 de mayo.

Relaciones Panamá–Costa Rica

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Costa Rica se han caracterizado por una agenda de cooperación activa, especialmente en temas como comercio, seguridad, migración y desarrollo sostenible, áreas que se prevé continúen fortaleciéndose con la nueva administración costarricense.