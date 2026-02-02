Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 08:19

Presidente Mulino felicita a Laura Fernández tras triunfo en elecciones de Costa Rica

El presidente José Raúl Mulino felicitó a Laura Fernández, quien se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica.

AFP

Fernández, candidata del oficialismo costarricense, lidera el proceso electoral con el 53,01 % de los votos, cuando se ha escrutado el 31 % de las mesas de votación, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Con ese porcentaje, la candidata supera por 13 puntos el mínimo requerido para ganar en primera ronda, consolidando una ventaja clara frente a sus contendores.

Laura Fernández, politóloga de 39 años, es identificada con una línea de mano dura frente a la violencia asociada al narcotráfico, uno de los temas centrales de su campaña electoral.

Mensaje regional

La felicitación del mandatario panameño se suma a los mensajes de reconocimiento desde la región, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y cooperación entre Panamá y Costa Rica. Se espera que, conforme avance el escrutinio oficial, el TSE continúe actualizando los resultados del proceso electoral.

