Feria de empleo en el Parque Omar: cómo aplicar a las vacantes de forma virtual

La feria de empleo que se desarrolla este lunes en la Casa Club del Parque Omar se mantendrá activa hasta las 3:00 p.m., reuniendo a decenas de personas interesadas en aplicar a distintas vacantes disponibles.

Desde tempranas horas, aspirantes acudieron al lugar para entregar sus hojas de vida y conocer las oportunidades laborales ofrecidas por empresas participantes.

¿Cómo aplicar de forma virtual a un empleo?

Los organizadores informaron que quienes no lograron asistir de manera presencial aún tienen la opción de postularse de forma virtual, a través de las plataformas digitales habilitadas por las empresas y entidades participantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018384602679701684?s=20&partner=&hide_thread=false Una feria de empleo se organiza en la Casa Club del Parque Omar, donde han acudido varias personas para aplicar a las distintas vacantes. pic.twitter.com/GcI2e1CLB7 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 2, 2026

Indicaron que los interesados deben:

Ingresar al portal conectados.ai

Registrar o actualizar su hoja de vida

Aplicar directamente a las vacantes disponibles, según su perfil profesional

Esta modalidad busca ampliar el alcance de la feria y facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes no pudieron llegar al Parque Omar.

Alta participación

La feria ha contado con una alta afluencia de personas, reflejando el interés ciudadano por acceder a un empleo formal y mejorar sus condiciones laborales.

Los organizadores reiteraron que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para impulsar la empleabilidad y conectar a buscadores de empleo con el sector productivo.