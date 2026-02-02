Feria de empleo en el Parque Omar: cómo aplicar a las vacantes de forma virtual

La feria de empleo que se desarrolla este lunes en la Casa Club del Parque Omar se mantendrá activa hasta las 3:00 p.m., reuniendo a decenas de personas interesadas en aplicar a distintas vacantes disponibles.
¿Cómo aplicar de forma virtual a un empleo?
Los organizadores informaron que quienes no lograron asistir de manera presencial aún tienen la opción de postularse de forma virtual, a través de las plataformas digitales habilitadas por las empresas y entidades participantes.
Indicaron que los interesados deben:
- Ingresar al portal conectados.ai
- Registrar o actualizar su hoja de vida
- Aplicar directamente a las vacantes disponibles, según su perfil profesional
Esta modalidad busca ampliar el alcance de la feria y facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes no pudieron llegar al Parque Omar.
Alta participación
La feria ha contado con una alta afluencia de personas, reflejando el interés ciudadano por acceder a un empleo formal y mejorar sus condiciones laborales.
Los organizadores reiteraron que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para impulsar la empleabilidad y conectar a buscadores de empleo con el sector productivo.