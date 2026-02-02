Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 13:22

Feria de empleo en el Parque Omar: cómo aplicar a las vacantes de forma virtual

Si no pudiste asistir a la feria de empleo en el Parque Omar, conoce cómo aplicar de forma virtual a las vacantes disponibles hasta hoy.

Feria de empleo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La feria de empleo que se desarrolla este lunes en la Casa Club del Parque Omar se mantendrá activa hasta las 3:00 p.m., reuniendo a decenas de personas interesadas en aplicar a distintas vacantes disponibles.

Desde tempranas horas, aspirantes acudieron al lugar para entregar sus hojas de vida y conocer las oportunidades laborales ofrecidas por empresas participantes.

¿Cómo aplicar de forma virtual a un empleo?

Los organizadores informaron que quienes no lograron asistir de manera presencial aún tienen la opción de postularse de forma virtual, a través de las plataformas digitales habilitadas por las empresas y entidades participantes.

Indicaron que los interesados deben:

  • Ingresar al portal conectados.ai
  • Registrar o actualizar su hoja de vida
  • Aplicar directamente a las vacantes disponibles, según su perfil profesional

Esta modalidad busca ampliar el alcance de la feria y facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes no pudieron llegar al Parque Omar.

Alta participación

La feria ha contado con una alta afluencia de personas, reflejando el interés ciudadano por acceder a un empleo formal y mejorar sus condiciones laborales.

Los organizadores reiteraron que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para impulsar la empleabilidad y conectar a buscadores de empleo con el sector productivo.

