Boza inicia nueva etapa con Sony Music y anuncia más colaboraciones internacionales

El cantante urbano panameño Boza renovó contrato con Sony Music Centroamérica y El Caribe enfocado en lanzar nuevos temas, mayores colaboraciones internacionales y "expandir" el género de "afrobeats" en español, según informó este miércoles la discográfica.
Este "nuevo capítulo" con Sony Music "marca el inicio de una nueva etapa creativa y estratégica, enfocada en el lanzamiento de nueva música, colaboraciones internacionales y una expansión aún más ambiciosa del 'afrobeats' en español, un movimiento del cual Boza se ha convertido en uno de sus principales exponentes".
Esa renovación también - señala Sony Music- "reafirma la confianza mutua y la visión a largo plazo de las dos partes, con el compromiso de seguir construyendo una carrera global basada en consistencia, autenticidad y una conexión genuina con las audiencias".
El cantante de éxitos como 'Hecha Pa’ Mi' y 'Orión', junto con la venezolana Elena Rose, acumula 13 millones de oyentes mensuales y más de 1.06 millones de seguidores en la plataforma Spotify mientras que YouTube suma más de 1.44 mil millones de visualizaciones y 1.31 millones de suscriptores, según la disquera.
En julio de 2025, Boza fue incluido en la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, una selección que reconoce a varias personas menores de 30 años de la región que impactan en distintas industrias.
También fue nominado a un Latin Grammy y a los Premios Tu Música Urbano y Premios Juventud, que se celebraron por primera vez en Panamá, tierra natal del artista, en septiembre pasado.
La renovación de la alianza se da además previo a su próxima participación en Premio Lo Nuestro, donde compite en la categoría Afrobeats del Año por éxito 'San Blas'.
