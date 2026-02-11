"Qué Momento": Palola convierte su mejor etapa artística en canción

Palola presenta Qué Momento, su nuevo single y primer lanzamiento musical de 2026, disponible desde el 11 de febrero en todas las plataformas digitales. La canción marca un punto de inflexión en la carrera de la cantautora y funciona como retrato emocional de una etapa clave, tanto artística como personal.

Con un sonido pop indie nostálgico , Qué Momento habla de esos instantes simples, el primer amor, el primer beso, la ligereza de la juventud, que solo entendemos en su verdadero valor cuando ya son recuerdo. Una melodía pegadiza y una interpretación honesta refuerzan la identidad íntima y vulnerable que caracteriza a Palola.

PALOLA Con un sonido pop indie nostálgico, la artista nos trae Qué Momento. Cortesía

El lanzamiento llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Palola se ubica actualmente en el Top 5 de artistas más importantes de Venezuela, según Record Report, y su sencillo anterior Sismo alcanzó el #1 en la radio nacional. Otros temas como Una y Lástima 2.0 también han logrado destacadas posiciones en los rankings.

Qué Momento fue compuesta por la cantautora venezolana Palola, junto a Stefano Marchetti, Laura Prias y Giancarlo Alfanno, y producida por Mario Spinalli y Daniel Mellado en Trilogy Studio.

En paralelo, la artista continúa expandiendo su proyección internacional con reconocimientos recientes, como el otorgado este año, por la Songwriters Association of Washington (SAW), presencia en escenarios culturales de alto perfil y un nuevo capítulo profesional con la incorporación del ganador de los premios Latin Grammy y Emmy, Mauricio Arcas(Maurimix), ex integrante de la banda Amigos Invisibles, como manager.

Con Qué Momento, Palola no solo presenta una nueva canción: captura el instante exacto donde se cruzan la memoria, el presente y todo lo que está por venir.

“Qué Momento” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

