MEDUCA aclara declaraciones sobre alimentación en las jornadas de capacitación docente

El MEDUCA aclaró que las jornadas de capacitación docente se realizan en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en centros educativos.

Ministra del MEDUCA

Ministra del MEDUCA, Lucy Molinar, junto a viceministros de Educación. 

Ana Canto
El Ministerio de Educación (MEDUCA) se pronunció ante las recientes declaraciones públicas sobre la alimentación durante las jornadas de capacitación que se desarrollan en diversos centros educativos del país, en las que participan docentes del sistema educativo oficial.

El Meduca indicó que el viceministro administrativo, Roberto Sevillano, hizo referencias dirigidas específicamente a los directores de centros educativos, y no a las capacitaciones del personal docente.

La institución aclaró que las jornadas de capacitación docente se realizan en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., durante un periodo de dos semanas.

Este año, por primera vez en la historia del ministerio, se alcanzó un récord de participación a nivel nacional, con inducciones enfocadas en el fortalecimiento profesional y la mejora continua de la calidad educativa.

