Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 15:23

Así fue la Operación Impacto de la Policía: camión sorpresa y 14 aprehendidos en Panamá Norte

A los detenidos, las unidades de la Policía Nacional les decomisó presunta sustancia ilícita oculta dentro de las medias que llevaban puestas.

Unidades de la Policía Nacional decomisó presunta sustancia ilícita.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que detuvo a 14 personas durante la Operación Impacto, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público en el sector de Panamá Norte. En las diligencias se decomisaron sustancias ilícitas y los investigados fueron trasladados a estaciones policiales.

Los aprehendidos fueron sorprendidos en áreas residenciales, según se observa en un video publicado por la institución en sus redes sociales.

En el video llamó la atención una de las estrategias utilizadas por las unidades, que consistió en el uso de un camión del que descendieron varios agentes para aprehender de forma sorpresiva a dos sujetos.

A los detenidos se les decomisó presunta sustancia ilícita oculta dentro de las medias que llevaban puestas, así como en cartucheras escolares donde también se encontraron supuestas drogas y pesas digitales.

