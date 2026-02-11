Cine Entretenimiento -  11 de febrero de 2026 - 17:34

Muere James Van Der Beek, actor de 'Dawson's Creek', tras luchar contra el cáncer

El actor estadounidense James Van Der Beek reveló en noviembre del año pasado que padece un cáncer colorrectal.

James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión 'Dawson's Creek', murió este miércoles a los 48 años.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

"Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán", agregó la publicación.

Van Der Beek reveló en noviembre del año pasado que padece un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama, 'Dawson’s Creek'.

Van Der Beek fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente 'Dawson’s Creek', que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de 'Walker' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'.

FUENTE: EFE

