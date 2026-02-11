Minsa declara Alerta Azul por Carnavales y advierte no consumir agua del grifo en Azuero

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró oficialmente la Alerta Azul de Salud de carácter automático, que regirá desde el 12 de febrero hasta el 6 de abril de 2026, periodo que abarca las festividades de Carnavales y Semana Santa.
Contenido relacionado: Caso Red Frog: víctimas en Bocas del Toro piden justicia y alertan afectaciones a más de 400 trabajadores
Más de 120 instalaciones de salud estarán habilitadas
La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, informó que durante los carnavales el Minsa mantendrá operativas 129 instalaciones de salud, entre ellas:
- Hospitales
- Policentros
- Minsa-Capsi
- Centros de salud
- Puestos transitorios
De estas instalaciones:
- 80 funcionarán las 24 horas
- 24 tendrán horario extendido
- El resto operará en su horario regular
Además, se habilitarán 109 vehículos, entre ambulancias y autos de emergencia, y participarán más de 2,000 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.
Minsa advierte sobre consumo de agua en distritos de Azuero
La entidad también alertó a la población, especialmente a residentes y visitantes de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, que se mantiene a la espera de la validación de pruebas realizadas en las plantas potabilizadoras:
- Roberto Reina de Chitré
- Rufina Alfaro de Los Santos
Mientras no se obtengan los resultados del laboratorio externo, el Minsa indicó que no puede garantizar que el agua sea apta para consumo humano.
Recomendaciones para la población
Las autoridades sanitarias recomendaron:
- Abstenerse de consumir agua directamente del grifo
- Hervir el agua antes de ingerirla
- Utilizar el agua para aseo personal y tareas domésticas
Para garantizar el suministro durante las festividades, el IDAAN mantendrá tanques de abastecimiento en distintos puntos de los distritos afectados para atender la alta demanda.
Vigilancia sanitaria en los culecos
El Minsa informó que realizará controles estrictos sobre el agua utilizada en los tradicionales culecos. Los carros cisterna deberán portar una calcomanía oficial con la palabra “APROBADO” y cumplir con requisitos como:
- Transportar únicamente agua
- No haber transportado hidrocarburos
- Extraer el agua solo de puntos autorizados por MiAmbiente
- Someterse a pruebas sanitarias diarias
El Ministerio de Salud reiteró que mantendrá monitoreo permanente para proteger la salud de la población durante estas celebraciones masivas.