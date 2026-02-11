Minsa declara Alerta Azul por Carnavales y advierte no consumir agua del grifo en Azuero

El Ministerio de Salud ( Minsa ) declaró oficialmente la Alerta Azul de Salud de carácter automático, que regirá desde el 12 de febrero hasta el 6 de abril de 2026, periodo que abarca las festividades de Carnavales y Semana Santa.

Durante este tiempo, todas las dependencias del sector salud deberán activar protocolos especiales para garantizar la atención médica en situaciones de emergencia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Caso Red Frog: víctimas en Bocas del Toro piden justicia y alertan afectaciones a más de 400 trabajadores

Más de 120 instalaciones de salud estarán habilitadas

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, informó que durante los carnavales el Minsa mantendrá operativas 129 instalaciones de salud, entre ellas:

Hospitales

Policentros

Minsa-Capsi

Centros de salud

Puestos transitorios

De estas instalaciones:

image

80 funcionarán las 24 horas

24 tendrán horario extendido

El resto operará en su horario regular

Además, se habilitarán 109 vehículos, entre ambulancias y autos de emergencia, y participarán más de 2,000 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.

Minsa advierte sobre consumo de agua en distritos de Azuero

La entidad también alertó a la población, especialmente a residentes y visitantes de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, que se mantiene a la espera de la validación de pruebas realizadas en las plantas potabilizadoras:

Roberto Reina de Chitré

Rufina Alfaro de Los Santos

Mientras no se obtengan los resultados del laboratorio externo, el Minsa indicó que no puede garantizar que el agua sea apta para consumo humano.

Recomendaciones para la población

image

Las autoridades sanitarias recomendaron:

Abstenerse de consumir agua directamente del grifo

Hervir el agua antes de ingerirla

Utilizar el agua para aseo personal y tareas domésticas

Para garantizar el suministro durante las festividades, el IDAAN mantendrá tanques de abastecimiento en distintos puntos de los distritos afectados para atender la alta demanda.

Vigilancia sanitaria en los culecos

El Minsa informó que realizará controles estrictos sobre el agua utilizada en los tradicionales culecos. Los carros cisterna deberán portar una calcomanía oficial con la palabra “APROBADO” y cumplir con requisitos como:

Transportar únicamente agua

No haber transportado hidrocarburos

Extraer el agua solo de puntos autorizados por MiAmbiente

Someterse a pruebas sanitarias diarias

El Ministerio de Salud reiteró que mantendrá monitoreo permanente para proteger la salud de la población durante estas celebraciones masivas.