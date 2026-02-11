Caso Red Frog: víctimas en Bocas del Toro piden justicia y alertan afectaciones a más de 400 trabajadores

Un grupo de víctimas vinculadas al caso Red Frog en Bocas del Toro solicitó que se haga justicia y enfatizó que el proceso no responde a intereses políticos, sino a reclamos laborales que, según afirman, afectan a más de 400 trabajadores.

Los denunciantes explicaron detalles sobre el desarrollo del conflicto laboral ocurrido en el proyecto turístico desde el año 2006, señalando presuntas irregularidades en acuerdos y negociaciones realizadas durante ese periodo.

Señalan presuntas irregularidades en reuniones y acuerdos

Eliades Sánchez, víctima del caso, aseguró que durante reuniones convocadas para respaldar negociaciones con la empresa no se siguieron los procedimientos adecuados.

“En esa reunión donde el señor Jaime Caballero, Genaro López y Erasmo Cerrud estuvieron liderizando y buscando el aval de los trabajadores, no se hizo de manera correcta, no se firmó un documento o levantó un acta. El señor Jaime dijo ‘levanten la mano muchachos’, pero quién, los mismos que llevaron ellos, porque no nos prestamos a esa estafa”, manifestó Sánchez. “En esa reunión donde el señor Jaime Caballero, Genaro López y Erasmo Cerrud estuvieron liderizando y buscando el aval de los trabajadores, no se hizo de manera correcta, no se firmó un documento o levantó un acta. El señor Jaime dijo ‘levanten la mano muchachos’, pero quién, los mismos que llevaron ellos, porque no nos prestamos a esa estafa”, manifestó Sánchez.

Cuestionan convocatoria de asambleas laborales

Por su parte, Aida Ruiz, también afectada, indicó que una de las asambleas convocadas en Almirante no contó —según su versión— con la representación real de los trabajadores.

“Ellos convocaron una supuesta asamblea en Almirante, pero cuando se llegó el día habían menos de 200 personas, pero la gran mayoría la llevaron ellos en buses”, señaló Ruiz. “Ellos convocaron una supuesta asamblea en Almirante, pero cuando se llegó el día habían menos de 200 personas, pero la gran mayoría la llevaron ellos en buses”, señaló Ruiz.

Conflicto laboral inició en 2006

Ruiz explicó que el conflicto comenzó cuando el sindicato ingresó al proyecto Red Frog y convocó a huelgas que derivaron en negociaciones con la empresa.

“En el 2006 el Suntracs entra a la empresa, provoca una huelga y luego hace unas negociaciones con la empresa. Posteriormente entra el MITRADEL y se hacen votaciones. En el 2011 un juzgado falla a favor de los trabajadores”, detalló. “En el 2006 el Suntracs entra a la empresa, provoca una huelga y luego hace unas negociaciones con la empresa. Posteriormente entra el MITRADEL y se hacen votaciones. En el 2011 un juzgado falla a favor de los trabajadores”, detalló.

La afectada también cuestionó acuerdos posteriores entre el sindicato y la empresa.

“Después del fallo del MITRADEL el Suntracs con la empresa hacen un acuerdo extrajudicial, desmejorando todo, de 7 millones de dólares a 3 millones, pero a espaldas de los trabajadores”, aseguró. “Después del fallo del MITRADEL el Suntracs con la empresa hacen un acuerdo extrajudicial, desmejorando todo, de 7 millones de dólares a 3 millones, pero a espaldas de los trabajadores”, aseguró.

Reclamos sobre adjudicación de terrenos

Según los denunciantes, los terrenos entregados como parte de acuerdos laborales generaron confusión entre los trabajadores.

“El sindicato se queda entonces con la tierra y lo que decían a los trabajadores cuando iban a consultar era que eso estaba en apelación, que no se había fallado… nunca dijeron la verdad”, afirmó Ruiz. “El sindicato se queda entonces con la tierra y lo que decían a los trabajadores cuando iban a consultar era que eso estaba en apelación, que no se había fallado… nunca dijeron la verdad”, afirmó Ruiz.

‍ Caso llegó a tribunales

Los afectados indicaron que llevaron el proceso ante instancias judiciales, donde uno de los dirigentes sindicales fue imputado.

“Nosotros como víctimas sometimos esto a los tribunales, a tal punto que el señor Genaro López fue formalmente imputado”, señaló Sánchez. “Nosotros como víctimas sometimos esto a los tribunales, a tal punto que el señor Genaro López fue formalmente imputado”, señaló Sánchez.

Piden que el proceso continúe

Las víctimas reiteraron su llamado a las autoridades para que el caso continúe su curso legal y se determinen responsabilidades, destacando que su objetivo principal es obtener justicia para los trabajadores afectados.