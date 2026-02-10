MOP desaloja vendedores de alimentos cerca del Instituto Oncológico Nacional

Este martes 10 de febrero, propietarios de kioscos de venta de alimentos ubicados en los alrededores del Instituto Oncológico Nacional fueron desalojados por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Las acciones por parte del MOP culminarán durante el resto de la tarde.
El MOP explicó que el desalojo obedece a una resolución de la Región Metropolitana de Salud, que ordena la suspensión de esta… pic.twitter.com/4S4EkflQV4