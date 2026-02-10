Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 14:58

MOP desaloja vendedores de alimentos cerca del Instituto Oncológico Nacional

El MOP explicó que la medida obedece a una resolución de la Región Metropolitana del MINSA. Propietarios manifestaron su molestia, tras el hecho.

El MOP desaloja vendedores de alimentos en los alrededores del ION.
El MOP desaloja vendedores de alimentos en los alrededores del ION.TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 10 de febrero, propietarios de kioscos de venta de alimentos ubicados en los alrededores del Instituto Oncológico Nacional fueron desalojados por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La entidad explicó que la medida obedece a una resolución de la Región Metropolitana de Salud, que ordena la suspensión de esta actividad por razones de salubridad. Los propietarios manifestaron su molestia, al asegurar que no recibieron un preaviso que les permitiera prepararse para el desalojo.

Las acciones por parte del MOP culminarán durante el resto de la tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021309331669479738&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Vía España cambiará radicalmente: MOP anuncia carriles exclusivos y rescate de servidumbre

"El SUNTRACS no existe": Ministro del MOP Andrade explica detención de obras en el Cuarto Puente

MOP anuncia cierres nocturnos parciales en Vía Israel del 10 al 28 de febrero

Recomendadas

Más Noticias