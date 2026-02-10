MOP desaloja vendedores de alimentos cerca del Instituto Oncológico Nacional

Este martes 10 de febrero, propietarios de kioscos de venta de alimentos ubicados en los alrededores del Instituto Oncológico Nacional fueron desalojados por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La entidad explicó que la medida obedece a una resolución de la Región Metropolitana de Salud, que ordena la suspensión de esta actividad por razones de salubridad. Los propietarios manifestaron su molestia, al asegurar que no recibieron un preaviso que les permitiera prepararse para el desalojo.