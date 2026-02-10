Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 09:43

Vía España cambiará radicalmente: MOP anuncia carriles exclusivos y rescate de servidumbre

El ministro del MOP José Andrade confirmó que el proyecto de movilidad de la Vía España desde Balboa hasta la Fernández de Córdoba eliminará estacionamientos.

MOP detalla proyecto de carriles exclusivos en la Vía España.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La transformación de la Vía España entra en una etapa clave. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutará la construcción de dos carriles exclusivos para Mi Bus en el centro de la vía, lo que implica recuperar 40 metros de servidumbre pública.

MOP
El proyecto busca agilizar el flujo de Mi Bus.

El fin del usufructo de la servidumbre

El ministro José Luis Andrade explicó que, durante décadas, residentes y comercios han utilizado los espacios frontales de la Vía España como estacionamientos propios. Sin embargo, al ser propiedad del Estado, estos 40 metros de servidumbre serán recuperados para dar paso a la nueva infraestructura.

"El Estado dice ahora: necesito mi servidumbre", sentenció el titular del MOP, aclarando que el proyecto prioriza el transporte masivo y la creación de aceras modernas para el peatón.

MOP (3)
El proyecto se extenderá desde el sector de Balboa hasta el cruce con la Fernández de Córdoba.

Alcance y diseño de la obra

El proyecto se extenderá desde el sector de Balboa hasta el cruce con la Fernández de Córdoba. El diseño contempla que los buses circulen por el centro, mientras que los vehículos particulares mantendrán sus vías a los costados.

Esta redistribución busca agilizar el flujo de Mi Bus y mejorar la conectividad en un tramo históricamente congestionado, obligando a los comercios del área a reestructurar sus accesos y áreas de aparcamiento para alinearse con la nueva normativa urbana.

