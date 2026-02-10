Festival Carnavalístico 2026: estos son los artistas del viernes 13 en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, que se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.
Festival Carnavalístico 2026: Artistas del viernes 13 de febrero
Tarima I Star PTY
- Don pablo Mures
- Mr. Saik
- Tobe Love
- Farah
- Andiex
- Baila Reggaeton
- El Parking
- Dj Yelow
- Dj Sombrita
Latin stage
- Lefty Pérez
- Alejandro Torres
- Son Salsas
- Al Son del Merengue
- Dj Joss
- Dj Draft
Recomendaciones para los asistentes del Festival Carnavalístico 2026
- Usar protector solar
- Llegar a tiempo
- Documento de identificación
- Dinero justo para las compras
- Celular con batería
Horarios del Festival Carnavalístico 2026
Viernes 13 de febrero
- Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Del sábado 14 al martes 17 de febrero
- Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
- Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.