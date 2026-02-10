Festival Carnavalístico 2026 Entretenimiento -  10 de febrero de 2026 - 17:08

Festival Carnavalístico 2026: estos son los artistas del viernes 13 en la Cinta Costera

Conozca los artistas que ofrecerán un espectáculo inolvidable la noche de este viernes en el Festival Carnavalístico 2026.

Tarima del Festival Carnavalístico 2025.

Tarima del Festival Carnavalístico 2025.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, que se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.

Conozca los artistas que ofrecerán un espectáculo inolvidable la noche del viernes 13 de febrero, a partir de las 8:00 p.m.

Le podría interesar: Carnavales 2026: prohibiciones en el Festival Carnavalístico de la ciudad de Panamá

Festival Carnavalístico 2026: Artistas del viernes 13 de febrero

Tarima I Star PTY

  • Don pablo Mures
  • Mr. Saik
  • Tobe Love
  • Farah
  • Andiex
  • Baila Reggaeton
  • El Parking
  • Dj Yelow
  • Dj Sombrita

Latin stage

  • Lefty Pérez
  • Alejandro Torres
  • Son Salsas
  • Al Son del Merengue
  • Dj Joss
  • Dj Draft
Embed - Carnavalistico on Instagram: " Este viernes arranca el #FestivalCarnavalístico y la Cinta se prende Dos tarimas.. una sola noche. IStar PTY Stage Latin Stage Cinta Costera Desde las 8:00 p.m. Entrada GRATIS"
View this post on Instagram

Recomendaciones para los asistentes del Festival Carnavalístico 2026

  • Usar protector solar
  • Llegar a tiempo
  • Documento de identificación
  • Dinero justo para las compras
  • Celular con batería

Horarios del Festival Carnavalístico 2026

Viernes 13 de febrero

  • Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero

  • Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
  • Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.
En esta nota:
Seguir leyendo

Carnavales 2026: ¿La entrada al Festival Carnavalístico Vol. Caribe en la capital será gratuita?

Horario del Festival Carnavalístico 2026: culecos, actividades y presentaciones en los Carnavales 2026

Festival Carnavalístico 2026: Inicia montaje de tarimas y parques de juegos mecánicos

Recomendadas

Más Noticias