Festival Carnavalístico 2026: estos son los artistas del viernes 13 en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026 , que se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.

Conozca los artistas que ofrecerán un espectáculo inolvidable la noche del viernes 13 de febrero, a partir de las 8:00 p.m.

Festival Carnavalístico 2026: Artistas del viernes 13 de febrero

Tarima I Star PTY

Don pablo Mures

Mr. Saik

Tobe Love

Farah

Andiex

Baila Reggaeton

El Parking

Dj Yelow

Dj Sombrita

Latin stage

Lefty Pérez

Alejandro Torres

Son Salsas

Al Son del Merengue

Dj Joss

Dj Draft

Embed - Carnavalistico on Instagram: " Este viernes arranca el #FestivalCarnavalístico y la Cinta se prende Dos tarimas.. una sola noche. IStar PTY Stage Latin Stage Cinta Costera Desde las 8:00 p.m. Entrada GRATIS" View this post on Instagram

Recomendaciones para los asistentes del Festival Carnavalístico 2026

Usar protector solar

Llegar a tiempo

Documento de identificación

Dinero justo para las compras

Celular con batería

Horarios del Festival Carnavalístico 2026

Viernes 13 de febrero

Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero