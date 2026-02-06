Festival Carnavalístico 2026: Inicia montaje de tarimas y parques de juegos mecánicos

Los preparativos para el Festival Carnavalístico 2026 avanzan con el inicio del montaje de la tarima principal en la Cinta Costera, como parte de una logística que opera las 24 horas y que contempla varias estructuras para los artistas del evento.

Según los organizadores, se espera que toda la logística esté completada para el próximo viernes, dejando el escenario listo para el inicio de las festividades.

También te puede interesar: Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026: Conoce el Line Up oficial para la Cinta Costera

Embed - IPTY on Instagram: "Panamá lo tiene todo: playa, sabor y festival. Del 13 al 17, la ciudad te espera en la Cinta Costera para vivir el @festivalcarnavalistico Te esperamos. " View this post on Instagram

Festival Carnavalístico 2026: espacio para toda la familia

Una de las grandes novedades para este año es la expansión del área de entretenimiento familiar. Aramis Cornejo, vocero del festival, confirmó que, a diferencia del año pasado donde el espacio era reducido, en esta edición se ha habilitado la plancha entera frente al Mercado de Mariscos exclusivamente para la instalación de juegos mecánicos.

Esta nueva distribución permitirá contar con dos áreas distintas de atracciones, ofreciendo una experiencia mucho más robusta y variada para los asistentes que buscan diversión más allá de las tarimas musicales.

Contenido relacionado: Carnavales 2026 en Panamá: horarios de culecos en la Cinta Costera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019554514140033085?s=20&partner=&hide_thread=false Este jueves comenzó la instalación de la tarima principal del Festival Carnavalístico 2026, que también contará con juegos mecánicos en la Cinta Costera y atracciones para toda la familia. pic.twitter.com/yzmTAVuiKF — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026

Logística y seguridad para los asistentes

El despliegue técnico no solo contempla las áreas de espectáculos, sino también la seguridad y comodidad de las familias. Con la instalación de las tres tarimas y el parque de diversiones a gran escala, el Festival Carnavalístico busca consolidarse como la principal opción de esparcimiento gratuito en la capital.

Se recomienda a la población estar atenta a los próximos anuncios sobre los cierres de vías perimetrales, ya que la maquinaria y el personal se mantendrán trabajando de manera ininterrumpida para cumplir con el cronograma de apertura.