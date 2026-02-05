Carnavales 2026 en Panamá: horarios de culecos en la Cinta Costera

Los Carnavales 2026 en la ciudad de Panamá iniciará oficialmente según el Festival Carnavalístico, el viernes 13 de febrero a las 8:00 p.m. en la Cinta Costera, donde se desarrollarán actividades con tres tarimas simultáneas para el entretenimiento de los asistentes.
Horario de los culecos en la Cinta Costera
Los mojaderos se desarrollarán en la tarima principal en el siguiente horario:
- De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero
Los culecos forman parte de las actividades más esperadas de los carnavales, atrayendo a miles de personas que participan en los festejos bajo estrictas medidas de seguridad y organización.
Las autoridades reiteraron el llamado a los asistentes a disfrutar las festividades con responsabilidad, respetar las normas establecidas y atender las recomendaciones de seguridad para garantizar un ambiente familiar y seguro.