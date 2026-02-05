Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026: Conoce el Line Up oficial para la Cinta Costera

El Festival Carnavalístico contará con artistas como Maelo Ruiz, T.O.K y Pedro Arroyo. Instagram

El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá han revelado el impresionante Line Up oficial para el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026 . Durante cinco días consecutivos, del 13 al 17 de febrero, la Cinta Costera se transformará en el epicentro de la música y la cultura.

Los carnavales, la gran fiesta del panameño, llegan a la capital con una nueva temática y entrada gratuita. El municipio promete ofrecer a locales y turistas una gran experiencia.

Estrellas internacionales y talento nacional en tarimas del Festival Carnavalístico

La cartelera artística está encabezada por figuras legendarias de la salsa y el género urbano. Entre los artistas internacionales confirmados destacan Maelo Ruiz, Pedro Arroyo, T.O.K, Mickey Taveras y Lefty Pérez.

El talento panameño no se queda atrás, contando con la participación de íconos como Samy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Nenito Vargas, Alejandro Torres y Jhonathan Chávez, garantizando una oferta musical diversa que abarca desde la música típica hasta el reggae y la salsa.

Festival Carnavalístico (1) Participarán artistas como Aldo Ranks, Sammy y Sandra y Jhonathan Chávez. Instagram

Una experiencia musical completa en la Cinta Costera

Además de la cartelera estelar, el festival contará con la participación de más de 100 artistas, incluyendo nombres populares como Anyuri, Akim, Aldo Ranks, El Roockie y Real Phantom. La jornada no solo se limitará a conciertos; el festival está diseñado para ofrecer experiencias culturales integrales que celebran la identidad caribeña.

Se recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar un buen lugar cerca de las tarimas principales y seguir las indicaciones de seguridad para disfrutar de este despliegue de alegría que marca el pulso de los carnavales 2026.