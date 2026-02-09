Carnavales 2026: prohibiciones en el Festival Carnavalístico de la ciudad de Panamá

Este viernes 13 de febrero dará inicio el Festival Carnavalístico Vol. Caribe, organizado por la Alcaldía de Panamá para celebrar los Carnavales 2026 en la capital. La entrada será completamente gratuita.
Carnavales 2026: prohibiciones en el Festival Carnavalístico
- Armas de fuego
- Arma blanca
- Fuegos artificiales
- Coolers o envases similares
- Paraguas
- Vestir disfraces confusos
- Uso ilegal de estructuras
- Vendedores ambulantes
- Envases de vidrio
- Venta de alcohol a menores de edad
- Drogas o estupefacientes
- Encendedores o artículos inflamables
Recomendaciones para los asistentes del Festival Carnavalístico 2026
- Usar protector solar
- Llegar a tiempo
- Documento de identificación
- Dinero justo para las compras
- Celular con batería
Horarios del Festival Carnavalístico 2026
Viernes 13 de febrero
- Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Del sábado 14 al martes 17 de febrero
- Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
- Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.