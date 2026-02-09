Atención: Lotería Nacional cambia fechas de sorteos por Carnavales 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció modificaciones en el calendario de sorteos debido a la celebración de los Carnavales 2026, con el objetivo de garantizar la realización de los mismos sin afectar el desarrollo de las festividades.

La entidad informó que el sábado 14 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical N°. 5539-4228, correspondiente al domingo 15 de febrero.

De igual forma, se anunció que el jueves 19 de febrero de 2026 se efectuará el sorteo intermedio N°. 3052-3292, correspondiente al miércoles 18 de febrero de 2026.

Lotería Nacional: Lugar y horario de los sorteos

Según detalló la LNB, ambos sorteos se desarrollarán en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, manteniendo su horario habitual a partir de las 3:00 p.m.

La institución exhortó a billeteros, compradores y al público en general a tomar en cuenta estos cambios para evitar confusiones durante la temporada carnavalera, una de las festividades más concurridas del país.