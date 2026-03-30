Balacera en cancha de Juan Díaz deja un excandidato muerto y varios heridos

El excandidato a representante del corregimiento de Juan Díaz, Jesús Antonio Alemán, fue asesinado la noche de este domingo tras registrarse una balacera en una cancha de fútbol ubicada en el sector de Ciudad Radial.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho violento dejó además al menos siete personas heridas , generando pánico entre los presentes que participaban y observaban una liga de fútbol en el área.

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Excandidato intentó evitar una riña antes del ataque

Testigos indicaron que Alemán, quien participó como candidato independiente en el corregimiento de Juan Díaz, habría intentado mediar en una riña minutos antes del tiroteo.

Sin embargo, horas después del incidente, un vehículo desconocido llegó al lugar y abrió fuego contra las personas que se encontraban en la cancha, desatando el caos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038577363168940413?s=20&partner=&hide_thread=false Jesús Antonio Alemán, excandidato a representante del corregimiento de Juan Díaz, fue asesinado durante una balacera registrada en una cancha de fútbol en el sector de Ciudad Radial.



Además, cerca de siete personas resultaron heridas. pic.twitter.com/8zFFPmJgx8 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Heridos fueron trasladados a centros médicos

Tras el ataque, unidades de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar atención a los afectados. Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios, aunque hasta el momento no se ha detallado su estado de salud.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron un operativo en la zona para dar con los responsables de este hecho violento, mientras se recaban evidencias y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Este nuevo episodio de violencia ha generado preocupación entre residentes de Juan Díaz, quienes piden mayor presencia policial y medidas de seguridad en áreas deportivas y comunitarias.