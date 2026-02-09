Citas médicas en la CSS: pasos para agendar laboratorios clínicos por teléfono

La Caja de Seguro Social (CSS) activó la línea telefónica 199, opción 2, para que los asegurados puedan agendar citas para laboratorios clínicos en 12 unidades de salud del país, sin necesidad de acudir previamente a una instalación médica.

El servicio es gratuito y puede utilizarse desde teléfonos celulares o fijos, en horario de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pasos para agendar una cita en laboratorios de la CSS

Los asegurados que necesiten programar sus exámenes clínicos deben seguir los siguientes pasos:

Marcar el número 199 desde un teléfono celular o fijo.

Seleccionar la opción 2 dentro del menú telefónico.

Proporcionar los datos personales solicitados por el sistema o el operador.

Indicar la unidad de salud donde desea realizarse los exámenes.

Confirmar la fecha y hora disponible para la atención.

Unidades de salud disponibles

Actualmente, el sistema está habilitado en las siguientes instalaciones:

Hospital Dr. Rafael Hernández – David

Policlínica Dr. Gustavo A. Ros – David

Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo – Betania

Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino – Juan Díaz

Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

Policlínica San Juan de Dios – Natá

Objetivo del nuevo sistema

El jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, Oliver López, explicó que esta medida busca reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios de salud para los asegurados.

Además, adelantó que en los próximos días se incorporarán entre dos y tres laboratorios adicionales, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura del servicio en todo el país.