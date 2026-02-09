Citas médicas en la CSS: pasos para agendar laboratorios clínicos por teléfono

La Caja de Seguro Social (CSS) activó la línea telefónica 199, opción 2, para que los asegurados puedan agendar citas para laboratorios clínicos en 12 unidades de salud del país, sin necesidad de acudir previamente a una instalación médica.
Contenido relacionado: CSS activa Alerta Verde por carnavales: miles de funcionarios listos para atender emergencias
Pasos para agendar una cita en laboratorios de la CSS
Los asegurados que necesiten programar sus exámenes clínicos deben seguir los siguientes pasos:
- Marcar el número 199 desde un teléfono celular o fijo.
- Seleccionar la opción 2 dentro del menú telefónico.
- Proporcionar los datos personales solicitados por el sistema o el operador.
- Indicar la unidad de salud donde desea realizarse los exámenes.
- Confirmar la fecha y hora disponible para la atención.
Unidades de salud disponibles
Actualmente, el sistema está habilitado en las siguientes instalaciones:
- Hospital Dr. Rafael Hernández – David
- Policlínica Dr. Gustavo A. Ros – David
- Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé
- Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos
- Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera
- Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia
- Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres
- Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo – Betania
- Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino – Juan Díaz
- Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada
- Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce
- Policlínica San Juan de Dios – Natá
Objetivo del nuevo sistema
El jefe nacional de los Laboratorios Clínicos de la CSS, Oliver López, explicó que esta medida busca reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios de salud para los asegurados.
Además, adelantó que en los próximos días se incorporarán entre dos y tres laboratorios adicionales, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura del servicio en todo el país.