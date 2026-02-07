Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 14:11

CSS trasladará especialidades de la policlínica Hugo Spadafora al Hospital Manuel Amador Guerrero

La CSS confirmó que la policlínica Hugo Spadafora Franco seguirá ofreciendo, en su horario regular de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

La Caja de Seguro Social (CSS) trasladará las especialidades y subespecialidades de la policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco a las nuevas instalaciones del Hospital Manuel Amador Guerrero, a partir de este lunes 9 de febrero.

Los pacientes con citas programadas deberán acudir directamente al nuevo hospital. La recepción de recetas médicas y las nuevas solicitudes de atención para estas especialidades se realizarán en la farmacia y en las ventanillas de REGES del propio hospital.

Por su parte, los estudios de laboratorio y radiología continuarán efectuándose en la policlínica Hugo Spadafora Franco; únicamente las pruebas de urgencia se atenderán en el hospital.

La CSS explicó que la policlínica Hugo Spadafora Franco seguirá ofreciendo, en su horario regular de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., los servicios de medicina general y el resto de las especialidades que no han sido trasladadas.

