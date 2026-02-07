Parque Norte: Alcaldía de Panamá ofrece transporte gratuito hacia el "Mundo Jurásico" este fin de semana

La Alcaldía de Panamá informó que ofrecerá transporte gratuito para las personas que deseen visitar el parque temático “Mundo Jurásico”, ubicado en el Parque Norte, en Chilibre, este sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.
De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Rutas:
- Las Garzas: Parada MINSA Capsi
- Pacora: Iglesia Concepción
- 24 de Diciembre: McDonald's de Mega Mall
- Tocumen: rotonda La Morelos (frente al minisúper Multicarnes)
- Mañanitas: Parada frente a la Pagoda
- Pedregal: Parada Rana de Oro, al lado del CEDI
El transporte gratuito se brindará por parte de la empresa BusPort y de la alcaldía.