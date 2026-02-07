Parque Norte: Alcaldía de Panamá ofrece transporte gratuito hacia el "Mundo Jurásico" este fin de semana

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Rutas:

El transporte gratuito se brindará por parte de la empresa BusPort y de la alcaldía.

Embed - Alcaldia de Panama on Instagram: "Este fin de semana, vive una experiencia única en el Mundo Jurásico Horarios de salida y llegada • Salida 10:00 a.m. → Llegada 11:00 a.m. • Salida 12:00 p.m. → Llegada 1:00 p.m. • Salida 2:00 p.m. → Llegada 3:00 p.m. • Salida 4:00 p.m. → Llegada 5:00 p.m. Retorno • 6:00 p.m.: Salida de regreso de todas las rutas. • Las personas podrán retirarse cuando termine la visita y retornar cuando los buses salgan del parque norte y así no regresen vacíos. (Opcional)"