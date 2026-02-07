Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 13:00

Parque Norte: Alcaldía de Panamá ofrece transporte gratuito hacia el "Mundo Jurásico" este fin de semana

El transporte gratuito hacia el Parque Norte se brindará por parte de la empresa BusPort y busitos de la Alcaldía de Panamá.

Parque temático Mundo Jurásico en el Parque Norte de Chilibre.

Parque temático "Mundo Jurásico" en el Parque Norte de Chilibre.

@Mupa
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que ofrecerá transporte gratuito para las personas que deseen visitar el parque temático “Mundo Jurásico”, ubicado en el Parque Norte, en Chilibre, este sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.

Transporte gratuito al "Mundo Jurásico" en el Parque Norte

Horario

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Rutas:

  • Las Garzas: Parada MINSA Capsi
  • Pacora: Iglesia Concepción
  • 24 de Diciembre: McDonald's de Mega Mall
  • Tocumen: rotonda La Morelos (frente al minisúper Multicarnes)
  • Mañanitas: Parada frente a la Pagoda
  • Pedregal: Parada Rana de Oro, al lado del CEDI

El transporte gratuito se brindará por parte de la empresa BusPort y de la alcaldía.

Embed - Alcaldia de Panama on Instagram: "Este fin de semana, vive una experiencia única en el Mundo Jurásico Horarios de salida y llegada • Salida 10:00 a.m. → Llegada 11:00 a.m. • Salida 12:00 p.m. → Llegada 1:00 p.m. • Salida 2:00 p.m. → Llegada 3:00 p.m. • Salida 4:00 p.m. → Llegada 5:00 p.m. Retorno • 6:00 p.m.: Salida de regreso de todas las rutas. • Las personas podrán retirarse cuando termine la visita y retornar cuando los buses salgan del parque norte y así no regresen vacíos. (Opcional)"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Así es el Parque Tierra Jurásica en Panamá: dinosaurios interactivos y diversión en el Parque Norte

Citas de laboratorio en la CSS: horario de atención, pasos para agendar y policlínicas habilitadas

IFARHU suspende pagos del PASE-U en sectores de Veraguas por mal tiempo

Recomendadas

Más Noticias