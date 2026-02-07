Jubilados y pensionados: ¿adelantará la CSS el pago por los carnavales?

Ante la próxima celebración de los Carnavales 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) no ha informado si procederá a adelantar el pago de la segunda quincena correspondiente a jubilados y pensionados, programada para el jueves 19 de febrero.
Conozca cuándo se desembolsarán los pagos correspondientes a los meses de febrero y marzo.
Pagos a jubilados y pensionados 2026: febrero y marzo
Febrero
- ACH: jueves 19 de febrero
- Cheque: viernes 20 de febrero
Marzo
- ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
- Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
- La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
- Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.