Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 10:39

Jubilados y pensionados: ¿adelantará la CSS el pago por los carnavales?

De acuerdo con el calendario de la CSS, el segundo pago del mes dirigido a jubilados y pensionados está programado para la tercera semana de febrero.

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá.

Ana Canto
Ante la próxima celebración de los Carnavales 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) no ha informado si procederá a adelantar el pago de la segunda quincena correspondiente a jubilados y pensionados, programada para el jueves 19 de febrero.

Hasta el momento, se está a la espera de un pronunciamiento oficial de la entidad para conocer si habrá un desembolso adelantado o si el pago se efectuará en la fecha establecida en el calendario oficial de 2026.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: febrero y marzo

Febrero

  • ACH: jueves 19 de febrero
  • Cheque: viernes 20 de febrero

Marzo

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

