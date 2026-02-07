Jubilados y pensionados: ¿adelantará la CSS el pago por los carnavales?

Pagos a jubilados y pensionados de Panamá. CSS

Por Ana Canto Ante la próxima celebración de los Carnavales 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) no ha informado si procederá a adelantar el pago de la segunda quincena correspondiente a jubilados y pensionados, programada para el jueves 19 de febrero.

Hasta el momento, se está a la espera de un pronunciamiento oficial de la entidad para conocer si habrá un desembolso adelantado o si el pago se efectuará en la fecha establecida en el calendario oficial de 2026.

