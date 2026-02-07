Béisbol Juvenil 2026: Serie Semifinal de la temporada inicia este lunes

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó a la comunidad deportiva que la Serie Semifinal 2026 arrancaría este lunes 9 de febrero, tras el triunfo de Chiriquí sobre Los Santos en el cierre de la Serie de Ocho entre ambos equipos.

La Serie Semifinal entre Coclé y Chiriquí iniciará el lunes a las 7:00 p.m., en el estadio Remón Cantera. El segundo partido se disputará el martes 10 de febrero, en el mismo escenario y a la misma hora.

Para el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, la serie se trasladará al estadio Kenny Serracín, también desde las 7:00 p.m., donde se jugarán dos encuentros.

El rival de Panamá Oeste aún está por definirse entre Panamá Metro y Panamá Este. Si la serie entre Metro y Este concluye el domingo, la semifinal comenzará el martes. En caso de finalizar el sábado, la llave arrancará el lunes. En ambos escenarios, se jugarán dos partidos consecutivos como locales.

Los sorteos de refuerzos están programados para el domingo a las 10:00 a.m. o al finalizar la jornada dominical.

Tras los cuatro primeros partidos, habrá un receso por las fiestas del Carnaval y la actividad se retomará el viernes 20 de febrero.