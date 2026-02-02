Así es el Parque Tierra Jurásica en Panamá: dinosaurios interactivos y diversión en el Parque Norte

La Alcaldía de Panamá inauguró el Parque Temático Tierra Jurásica en el Parque Norte, una atracción que logró movilizar a cientos de familias durante su apertura y que se ha convertido en un nuevo punto de recreación para chicos y grandes.

Los visitantes quedaron maravillados al apreciar las imponentes figuras de dinosaurios, equipadas con movimientos integrados y sonidos, que recrean distintas especies que habitaron el planeta hace más de 60 millones de años.

Además del atractivo turístico y educativo, el evento generó ingresos importantes para microempresarios, especialmente para personas dedicadas al sector transporte y ventas informales, dinamizando la economía local del área.

Familias completas recorrieron el parque, tomándose fotografías y disfrutando de la experiencia interactiva que transforma el espacio en un auténtico viaje al pasado prehistórico.

Actividades culturales y recreativas

La inauguración contó con un programa de actividades recreativas, culturales y musicales, desarrollado en coordinación con la Junta Comunal de Chilibre, lo que fortaleció la participación comunitaria y el ambiente familiar durante la jornada.

Parques abiertos durante un año

La Alcaldía de Panamá agradeció a los ciudadanos por el respaldo brindado a cada uno de los parques temáticos del distrito, los cuales permanecerán abiertos durante un año, confiando en el buen uso de estas exposiciones.

Asimismo, reiteró su compromiso de crear espacios de esparcimiento, convivencia sana y segura, enfocados en el bienestar de las familias panameñas.