Tercer pago de PASE-U: IFARHU efectuará pagos el martes 3 de febrero en diferentes puntos del país

Los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) continuarán este martes 3 de febrero de 2026, beneficiando a estudiantes de la provincia de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala, como parte del cronograma oficial establecido para el presente periodo escolar.

Las autoridades recomiendan a los acudientes y beneficiarios asistir con suficiente tiempo y portar la documentación requerida para evitar contratiempos durante el proceso.

IFARHU 1 Continua el desembolso de PASE-U. IFARHU

Regiones donde se realizará el pago del PASE-U

En la provincia de Colón, los desembolsos estarán disponibles para los beneficiarios de los corregimientos de Cristóbal y Cristóbal Este.

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas, los pagos se efectuarán en los distritos de Santiago, Soná y Río de Jesús, abarcando a estudiantes de centros educativos oficiales de estas áreas.

En la comarca Guna Yala, el beneficio llegará a los corregimientos de Tubualá, Puerto Obaldía, Ailigandí y Nargana, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. como parte del compromiso de garantizar el acceso equitativo al apoyo educativo en las regiones comarcales.