Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 11:39

Tercer pago de PASE-U: IFARHU efectuará pagos el martes 3 de febrero en diferentes puntos del país

El IFARHU continua con el calendario de pagos del PASE-U este martes 3 de febrero de 2026 en varias regiones del país.

Pago de PASE-U.

Pago de PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continuarán este martes 3 de febrero de 2026, beneficiando a estudiantes de la provincia de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala, como parte del cronograma oficial establecido para el presente periodo escolar.

Las autoridades recomiendan a los acudientes y beneficiarios asistir con suficiente tiempo y portar la documentación requerida para evitar contratiempos durante el proceso.

También te puede interesar: Pagos del PASE-U esta semana: lugares y requisitos para cobrar el beneficio, según el IFARHU

IFARHU 1
Continua el desembolso de PASE-U.

Continua el desembolso de PASE-U.

Regiones donde se realizará el pago del PASE-U

En la provincia de Colón, los desembolsos estarán disponibles para los beneficiarios de los corregimientos de Cristóbal y Cristóbal Este.

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas, los pagos se efectuarán en los distritos de Santiago, Soná y Río de Jesús, abarcando a estudiantes de centros educativos oficiales de estas áreas.

En la comarca Guna Yala, el beneficio llegará a los corregimientos de Tubualá, Puerto Obaldía, Ailigandí y Nargana, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. como parte del compromiso de garantizar el acceso equitativo al apoyo educativo en las regiones comarcales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago de PASE-U: IFARHU seguirá con la entrega de cheques el lunes 2 de febrero

Pendientes: IFARHU continúa pagos del PASE-U en varias regiones del país

Cheques vencidos del PASE-U: IFARHU propone eliminar pagos en papel

Recomendadas

Más Noticias