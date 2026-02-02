Corregimiento de Ernesto Cordoba: gran cierre de "Aprende, Crea y Vive" con actividades familiares en el

El corregimiento Ernesto Córdoba Campos se prepara para vivir una mañana de entretenimiento y convivencia con el gran cierre del programa “Aprende, Crea y Vive”, una iniciativa comunitaria que culminará este miércoles 4 de febrero, en el Parque RACH, en Brisas del Golf, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 12:00 p.m.

La actividad es organizada por la Junta Comunal en coordinación con el Representante Ismael Atencio, y está dirigida a niños, niñas y familias del sector, con el objetivo de fortalecer la integración social y el disfrute de espacios recreativos.

El gran cierre será en el Parque RACH de Brisas del Golf.

Actividades para toda la familia en el corregimiento de Ernesto Córdoba

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye inflables acuáticos, juegos con espuma, refrigerio, sorpresas y presentaciones especiales de Calle 7, además de espectáculos en tarima preparados para el público infantil y juvenil.

La organización destacó que el evento busca cerrar el programa con una experiencia positiva, promoviendo valores como la creatividad, el aprendizaje y la sana convivencia comunitaria.

Para facilitar la asistencia, se habilitará transporte gratuito desde varios sectores del corregimiento. El punto de encuentro será a las 7:30 a.m., y se recomienda a los participantes asistir desayunados.

Las rutas disponibles serán:

Zona 1: Gonzalillo – Parque del sector #8

Zona 2: Nuevo Progreso

Zona 3: El Ocaso – Escuela Santa Rita

Zona 4: Cancha del Colmenar – Villa Milagros (antiguo Súper Moisés)

Las autoridades comunales extendieron la invitación a toda la comunidad a participar en este cierre, resaltando la importancia de seguir creando espacios seguros y recreativos para el desarrollo integral de la niñez.