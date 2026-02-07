Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 15:00

Servidores públicos recibirán el pago de la quincena de febrero antes de los Carnavales 2026

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del MEF, los pagos a los servidores públicos se realizarán antes de los Carnavales 2026.

Este miércoles 11 de febrero iniciarán los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el jueves 12 y viernes 13 de febrero de 2026.

Fechas de la primera quincena de febrero de 2026

Miércoles 11 de febrero de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 12 de febrero de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 13 de febrero de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

