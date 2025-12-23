Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 16:52

Atención funcionarios: estos son los días de pago de la segunda quincena de diciembre

Días de pago correspondientes a la segunda quincena de diciembre de 2025 para los funcionarios estatales.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 26 de diciembre iniciarán los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de diciembre para los funcionarios, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2026.

Fechas de la segunda quincena de diciembre de 2025

Viernes 26 de diciembre: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Lunes 29 de diciembre: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Martes 30 de diciembre: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

