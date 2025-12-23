Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 14:58

Funcionarios públicos podrán retirarse al mediodía este 24 de diciembre

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus instalaciones laborales horas antes.

Funcionarios públicos terminarán su jornada antes de que culmine su turno laboral.

@MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

Para este miércoles 24 de diciembre, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus instalaciones laborales a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la Nochebuena, previa a la celebración de la Navidad, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025.

El documento señala que queda prohibido a todas las entidades del Estado fijar un horario distinto al indicado.

Por otro lado, las instituciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. N.° 124-006 del 4 de diciembre de 2006.

¿Quiénes sí deberán responder a su horario laboral regular este 24 de diciembre?

  • Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
  • Instituciones de salud del MINSA y la CSS
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos
  • SINAPROC
  • Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
  • Metro de Panamá S.A.
  • Transporte Masivo de Panamá
  • Servicio Nacional de Migración
  • Fuerza pública
  • Autoridad Aeronáutica Civil
  • Tocumen S.A.
  • Autoridad de Aduanas
  • Autoridad de Aseo
  • Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Empresa de Transición Eléctrica S.A.
  • Agencia Panameña de Alimentos
