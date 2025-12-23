Funcionarios públicos podrán retirarse al mediodía este 24 de diciembre

Para este miércoles 24 de diciembre, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus instalaciones laborales a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la Nochebuena, previa a la celebración de la Navidad, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025.
Por otro lado, las instituciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. N.° 124-006 del 4 de diciembre de 2006.
¿Quiénes sí deberán responder a su horario laboral regular este 24 de diciembre?
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
- Instituciones de salud del MINSA y la CSS
- Benemérito Cuerpo de Bomberos
- SINAPROC
- Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
- Metro de Panamá S.A.
- Transporte Masivo de Panamá
- Servicio Nacional de Migración
- Fuerza pública
- Autoridad Aeronáutica Civil
- Tocumen S.A.
- Autoridad de Aduanas
- Autoridad de Aseo
- Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Empresa de Transición Eléctrica S.A.
- Agencia Panameña de Alimentos