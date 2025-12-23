Tribunal Electoral advierte aumento de solicitudes de cédula y pide verificar trámites.

El Tribunal Electoral recomendó a los ciudadanos consultar el estado de su trámite de cédula, ante el aumento de solicitudes del documento de identidad personal durante la temporada de fin de año, con el fin de evitar traslados innecesarios.

La entidad explicó que, para verificar el estado del trámite, se debe ingresar al sitio web http://tribunalcontigo.com , específicamente en la sección “¿Dónde está mi cédula?”, donde se puede confirmar si el documento ya se encuentra disponible para su retiro en la oficina correspondiente.

“La Dirección Nacional de Cedulación está tomando las medidas que permitan agilizar los procesos y mantener el buen servicio que siempre se les brinda a los usuarios”, indicó el Tribunal Electoral.

Asimismo, recordó que para los trámites de duplicado por pérdida, los ciudadanos tienen a su disposición los quioscos multiservicio, los cuales operan las 24 horas, los siete días de la semana.