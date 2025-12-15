MOCA niega declaraciones del contralor sobre la rendición de cuentas.

El Movimiento Otro Camino ( MOCA ) rechazó las declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, en las que señaló que el partido no ha realizado la rendición de cuentas. Al respecto, MOCA afirmó que “ha cumplido y cumple plenamente con la rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral”.

De acuerdo con el colectivo, la auditoría directa de la Contraloría a los partidos políticos corresponde a una facultad nueva, otorgada con posterioridad al primer período ya rendido ante el Tribunal Electoral.

"Esta rendición no es equivalente ni sustitutiva de la electoral. Es un procedimiento distinto, con nuevos requerimientos que, naturalmente, requiere tiempo para su correcta elaboración", destaca MOCA.

MOCA añadió que la Contraloría contempló la posibilidad de solicitar una prórroga de 15 días, la cual fue solicitada formalmente por el partido, pero denegada la semana pasada, un hecho que, según el colectivo, fue omitido en las declaraciones realizadas.