MOCA inicia investigación contra la representante de Ancón, Yamireth Batista.

Por Ana Canto El Movimiento Otro Camino (MOCA) informó que inició una investigación contra la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, debido a diferencias y hechos denunciados, de manera privada o pública por residentes de diversas comunidades del sector.

Este proceso surge luego de haberse realizado diversas reuniones con todas las partes involucradas, así como la presentación de informes detallados y actualizados sobre la situación.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

"Aprovechamos la coyuntura para recordarle a la representante Batista que una verdadera servidora pública debe tener la capacidad de escuchar con respeto a todos los sectores de la comunidad, propiciar el diálogo constructivo y promover consenso", señaló MOCA. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973142894233214987&partner=&hide_thread=false El Movimiento @OtrocaminoPma anunció que inició una investigación interna a la representante de Ancón, Yamireth Batista, "por diferencias y hechos denunciados, privada y públicamente, por residentes de diversas comunidades de dicho corregimiento". pic.twitter.com/w4Dmzt9MqP — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025