MOCA inicia investigación contra la representante de Ancón, Yamireth Batista.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) informó que inició una investigación contra la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, debido a diferencias y hechos denunciados, de manera privada o pública por residentes de diversas comunidades del sector.
"Aprovechamos la coyuntura para recordarle a la representante Batista que una verdadera servidora pública debe tener la capacidad de escuchar con respeto a todos los sectores de la comunidad, propiciar el diálogo constructivo y promover consenso", señaló MOCA.