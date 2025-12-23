Instalaciones del MINSA atenderán con horario regular los días 24 y 31 de diciembre.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó a la ciudadanía que todos los centros de salud, policentros, MINSA-CAPSI y hospitales mantendrán su horario regular y brindarán atención habitual los miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025.
La entidad confirmó además que el personal de salud deberá laborar en su jornada regular de trabajo. Para efectos de la remuneración, el pago se realizará conforme al salario ordinario, de acuerdo con los contratos y normativas vigentes, al tratarse de días regulares de trabajo y de servicio público obligatorio.
El MINSA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reconoció el compromiso y la vocación del personal de salud en el cumplimiento de su deber.
