Navidad en Panamá 2025: ¿Quiénes no trabajan el miércoles 24 de diciembre?

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo en Panamá, varias instituciones del Estado anunciaron cierres y suspensión parcial de labores durante los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con disposiciones oficiales emitidas por el Órgano Judicial y el Gobierno Nacional.

Cierre del Órgano Judicial el 24 y 31 de diciembre

El Órgano Judicial informó que, mediante el Acuerdo N.° 843 del 10 de diciembre de 2025, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de los Tribunales, Juzgados y demás dependencias judiciales en todo el país los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Como parte de esta medida, la institución detalló que los términos judiciales quedarán suspendidos durante ambas fechas, lo que significa que no correrán los plazos procesales para las partes involucradas en trámites y procesos judiciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2003476505213698424?s=20&partner=&hide_thread=false Metromall anuncia horarios especiales por Navidad y Año Nuevohttps://t.co/wudEvsvYXW — Telemetro (@Telemetro) December 23, 2025

Oficinas públicas trabajarán hasta el mediodía

Por su parte, el Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas de todo el país suspenderán sus labores el 24 y 31 de diciembre a partir de las 12:00 del mediodía, como parte de las disposiciones adoptadas cada fin de año.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 37, publicado en la Gaceta Oficial, y tiene como objetivo facilitar la movilización de los ciudadanos y permitir que los servidores públicos puedan compartir estas fechas con sus familias.

Instituciones que sí mantendrán operaciones en Navidad

De acuerdo con el decreto, el cierre aplica a todas las instituciones del Estado, sin embargo, se exceptúan aquellas entidades que, por la naturaleza esencial de sus servicios, deben mantener operaciones continuas.

Entre ellas se incluyen:

Estamentos de seguridad

Servicios de salud

Emergencias

Servicios públicos esenciales

Otras dependencias que no pueden suspender funciones

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía realizar trámites con antelación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada institución para conocer horarios específicos.