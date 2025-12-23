Más de 130 funcionarios culminan sus estudios con el programa Tecno Edúcame

Un total de 135 funcionarios de diversas instituciones del Estado celebraron la culminación de sus estudios de premedia y media a través del programa Tecno Edúcame, una iniciativa del Ministerio de Educación (MEDUCA) que abre nuevas oportunidades a ciudadanos que no lograron completar sus estudios de educación secundaria.

Durante la ceremonia de graduación, Érida Morales de Balbuena, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, destacó el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de los participantes, quienes alcanzaron esta meta sin descuidar sus responsabilidades laborales, familiares y personales.

El acto estuvo marcado por la alegría y la emoción de los graduandos, quienes compartieron este significativo logro junto a sus familiares y docentes, actores clave en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta iniciativa educativa cuenta con el respaldo de instituciones como la Caja de Seguro Social (CSS), la Policía Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la Lotería Nacional de Beneficencia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Universidad de Panamá, Bingos Nacionales y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que conforman una alianza interinstitucional en favor de la educación y el desarrollo humano.