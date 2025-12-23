INADEH aplicará pruebas psicológicas para aspirantes al programa de Operador de Equipo Pesado

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos 538-2550 y 538-2554.

Convocatorias para pruebas psicológicas como parte del proceso de selección del curso de Operador de Equipo Pesado. Lunes 29 de diciembre, a las 8:30 a.m., en Galerías Panamericana, Tocumen. Exclusiva para el Programa de Operador de Equipo Pesado, con turnos en mañana, tarde y noche. Requisitos Operador de Equipo Pesado: Ser mayor de 18 años. Copia de cédula Copia de licencia de conducir Poseer licencia de conducir Tipo D en adelante y mantener como mínimo 2 años con la misma. Estar paz Y salvo con el ATTT. Aprobar la prueba de personalidad aplicada por departamento de Psicología de INADEH. Hacerse los exámenes de buena salud incluyendo el de Anti-Doping. Si tiene 50 años en adelante, adicional a los requisitos anteriores debe traer licencia tipo I, carta que indique dos o más años de experiencia como operador de equipo pesado. Sin limitaciones que impidan desempeñar el oficio. En INADEH, reafirmamos nuestro compromiso con la formación técnica y profesional de calidad e invitamos a los interesados a asistir puntualmente y cumplir con los requisitos establecidos. Para más información: 538-2550 / 538-2554