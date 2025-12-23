Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 12:15

INADEH aplicará pruebas psicológicas para aspirantes al programa de Operador de Equipo Pesado

Las personas interesadas en aplicar al programa de Operador de Equipo Pesado del INADEH pueden comunicarse a los números telefónicos 538-2550 y 538-2554.

Programa de Operador de Equipo Pesado del INADEH.

Programa de Operador de Equipo Pesado del INADEH.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que el lunes 29 de diciembre se aplicarán las pruebas psicológicas como parte del proceso de selección al programa de Operador de Equipo Pesado.

Este procedimiento se realizará en Galerías Panamericana, ubicado en Tocumen, a partir de las 8:30 a.m.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos 538-2550 y 538-2554.

Requisitos para el programa de operador de Equipo Pesado del INADEH

  • Ser mayor de 18 años.
  • Copia de cédula
  • Copia de licencia de conducir
  • Poseer licencia de conducir Tipo D en adelante con dos años mínimo de vigencia.
  • Paz y salvo con el ATTT
  • Aprobar la prueba de personalidad aplicada por departamento de Psicología de INADEH
  • Exámenes de buena salud incluyendo el de Anti-Doping
  • Si tiene 50 años en adelante, licencia tipo I y carta que indique dos o más años de experiencia como operador de equipo pesado.
  • Sin limitaciones que impidan desempeñar el oficio.
