Albrook Mall: horarios de apertura y cierre en diciembre por Navidad y Año Nuevo

El Centro Comercial Albrook Mall anunció sus horarios especiales durante el mes de diciembre, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, para facilitar las compras de los visitantes en esta temporada alta.

De acuerdo con la información oficial, los kioscos y locales comerciales operarán con horarios extendidos en los días previos a la Navidad, permitiendo a los clientes realizar sus compras con mayor comodidad.

Horarios especiales de Albrook Mall en diciembre

Los horarios confirmados son los siguientes:

Domingo 22 de diciembre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Lunes 23 de diciembre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Martes 24 de diciembre: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Embed - Albrook Mall en Instagram: " ¡Diciembre llegó cargado de magia y buenos momentos! Te compartimos nuestro horario especial para que sigas comprando y viviendo la Navidad en el mall más grande, divertido y familiar de Panamá. #AlbrookMall Y ojo al dato Los días 25 de diciembre y 1 de enero del 2026 en el Centro Comercial estarán abiertos: Cinemark Casino Albrook Bowling ¡Así que siempre tendrás un plan para disfrutar! " View this post on Instagram

La administración del centro comercial recordó que el detalle completo del horario puede consultarse en la imagen oficial publicada por Albrook Mall, la cual incluye variaciones según el tipo de local.

Días de cierre de Albrook Mall

Para la planificación de los visitantes, Albrook Mall informó que permanecerá cerrado en las siguientes fechas:

25 de diciembre – Cerrado

1 de enero – Cerrado

Las autoridades del centro comercial recomiendan a los clientes anticipar sus compras navideñas y verificar los horarios específicos de cada tienda.