MEDUCA coordina acciones para el Programa de Mantenimiento de Verano 2026.

Con el objetivo de garantizar que la mayor cantidad de centros educativos estén en condiciones óptimas al inicio del año lectivo 2026, el Ministerio de Educación ( MEDUCA ) sostuvo una reunión interinstitucional para conocer los aportes que cada entidad brindará al Programa de Mantenimiento de Verano 2026, el cual abarca las 16 regiones educativas del país.

Las intervenciones previstas incluyen pintura interior y exterior, reparaciones eléctricas y de plomería, limpieza de infraestructuras y áreas verdes, así como otras acciones orientadas a asegurar un retorno a clases seguro para los estudiantes.

Como parte de la planificación, se contempla la realización de una reunión virtual con gobernadores y directores regionales, con el fin de coordinar y articular esfuerzos a nivel nacional.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Metas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).