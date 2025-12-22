MEDUCA traslada a más de 1,300 docentes desde regiones apartadas del país.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) realizó el traslado aéreo, marítimo y terrestre de 1,342 docentes que prestaron servicio en escuelas ubicadas en regiones apartadas del país.

En la región educativa de la comarca Guna Yala, se trasladaron 671 docentes: 200 desde el sector de Nibaguiña (Cartí), mientras que los educadores de la Zona 3 fueron movilizados por vía terrestre.

En la provincia de Darién, 305 docentes fueron trasladados, principalmente por vía terrestre y aérea, desde comunidades como Jaqué y Piña. Además, se efectuaron traslados fluviales a través de los ríos Garachiné, Taimatí, Sambú, Alto Tuira y Balsa, con destino al puerto de Quimba, en Metetí.

Por su parte, en la comarca Ngäbe Buglé, 296 maestros y profesores fueron transportados en helicópteros y avionetas, mientras que en la comarca Emberá Wounaan, 70 educadores fueron movilizados hacia puntos cercanos a sus residencias.

MEDUCA informó que ya se encuentra en planificación el programa de transporte docente para el inicio del año escolar 2026, previsto para el mes de marzo, con el fin de garantizar el retorno oportuno del personal educativo a sus centros de trabajo.